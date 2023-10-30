政情：鄭泳舜打劍擊 首賽奪季軍佳績

繼2021年東京奧運會，張家朗取得男子鈍劍個人賽金牌後，早前喺杭州亞運會再下一城奪金，滿城刮起劍擊熱。議員鄭泳舜（Vincent） 喺幾個月前開始玩劍擊，尋日係佢人生第一次嘅劍擊比賽，大家估下戰績係點？佢仲自嘲中年攞獎喎。

自嘲中年獲鼓勵 Vincent喺社交平台貼文話，尋日嘅比賽有超過300多名選手分開唔同組別參與，非常熱血，又話睇到好多年輕人為佢哋嘅劍擊運動追尋夢想而奮鬥，亦替佢哋緊張同高興。

人生首次劍擊比賽嘅成績係點？Vincent話因為參加一啲較年長嘅組別，人數相對唔多，所以佢攞到一個小小嘅第3名，仲自嘲對佢呢啲中年人都係一種鼓勵喎。

政府推廣運動普及化，但場地就嚴重不足。Vincent話喺比賽期間切身感受到劍擊運動依家真係好多人玩，但由於場地不足，所以喺學校比賽嘅場地亦有少少安全風險，佢希望施政報告提出嘅劍擊館能夠盡快落成，令劍擊同其他有潛質嘅運動項目可以繼續健康發展。