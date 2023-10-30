政情：郭偉强反對打風開市 斥罔顧職安本末倒置

香港作為國際金融中心嘅地位受到動搖，港股更係一潭死水。為保持地位，政府都想盡辦法，包括希望改善喺惡劣天氣下開市嘅安排，務求同國際睇齊。不過，部分人就唔係咁支持喇！勞工界議員郭偉强批評呢樣嘢係職業安全健康「行倒車」，又相信香港做咗國際金融中心咁耐，唔係用打風停唔停市去界定，如果當局話想做好金融中心，而去推打風不停市，係邏輯倒轉。

財經事務及庫務局局長許正宇早前話，政府正研究喺惡劣天氣下嘅市場交易安排，目標年內得出方案，喺市場充分討論，如果認為可以接受，希望方案可以盡快落實。曾有報道引述消息指港交所最快明年夏天或實施「打風不停市」。

天氣惡劣返工 8號波失意義 對於「打風不停市」，郭偉强批評呢樣嘢係職業安全健康上面嘅倒退，形容為「有啲行倒車」，話勞工界之前先爭取到個暑熱指數改善市民嘅職安問題，然而依家打風咁危險，又想叫市民喺咁惡劣嘅情況下返工，又話其實打風之下，即使「你想返工都未必返到」，好似巴士無開，小巴又無，而的士喺呢啲情況下車費唔平，仲要連港鐵部分路段都可能會停駛，直言「咁嘅情況，你叫員工返工就講唔通嘅」。

對於有人話其實開市安排可以遙距，郭就覺得香港目前仲喺起步階段，就算自動化都好，亦要有後勤人員去支援自動化系統，並唔係自動化就可以令所有人在家工作。佢又質疑喺呢啲情況下仲有人要返工，「咁8號風球、9號風球仲有無意義呢？」

佢相信香港做咗金融中心咁耐，唔係用打風停唔停市去界定，如果當局話想做好金融中心，而去推打風不停市，佢認為係邏輯倒轉，兩者無必然關係，又強調反對打風不停市，唔係為咗放假，只係因為覺得安全風險大增計唔掂數，要解決好呢啲安排先好推「打風不停市」喎。

遙距處理交易 網絡安全成疑 香港證券及期貨專業總會會長陳志華認為，其實內地嘅交易所之所以能夠打住風仲可以開市，係因為佢哋嘅金融機構入面可以提供晒飲食同住宿嘅安排，而且依家嘅中小券商，好似啲長者咁仍然係中意用支票交易，相反如果一旦在家工作唔係用內聯網而係用互聯網處理交易，其實好容易畀黑客攻擊，質疑引起金融危機邊個負責。

郭偉强