深水埗墮鋁窗 拘女住戶

【本報訊】昨日下午2時許，深水埗汝州街124號大廈有鋁窗從高處墮下，途人發現報案。人員接報到場，證實上址大廈一單位，有一扇約40厘米乘80厘米的鋁窗懷疑鬆脫跌落街。經初步調查後，以涉嫌「容許物體自建築物掉下」罪，拘捕一名姓蔡（62歲）內地女子，她為上址住戶，並被帶走扣查。