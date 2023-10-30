南亞刀匪攔途截劫 病漢失值8000財物

【本報訊】南亞兵團又犯事禍港！旺角一名姓鍾（61歲）男子，於昨晨9時許報案，指他途經登打士街43P至43S號後巷時，被一名持生果刀的南亞賊攔途截劫。事主因對方手上有刀不敢反抗，無奈交出身上4,000元現金及一部價值約4,000元的手機。南亞賊得手後，迅速奪路逃去無蹤，事主亦沒有受傷。執法人員接報到場，與事主在附近一帶兜截賊人，惟未有發現。

據了解，鍾男當時正前往診所求醫，途經上址時遇劫失財。雖然事主被南亞賊劫走一部手機，但他身上還有另一部沒有SIM卡的手機。因此，他遇劫後走進附近的便利店擬購買SIM卡報案，店員得悉事件後提醒他，手機沒有SIM卡仍然可致電報案。

港府每年用於假難民的開支數以億元計，2023至2024年度預算花費14億元處理有關他們的工作，對比上個年度大增近31%。若以截至上個財政年度計算，過去11個年度港府已在他們身上花近95.68億元公帑。截至今年2月底，本港有近1.5萬名免遣返聲請者，包括約200人的聲請尚待入境處審核、約2,400人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約7,500人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,500名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3,200人正被安排遣送離港。