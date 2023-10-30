東鐵綫3小時兩宗墮軌 男女俱亡

【本報訊】港鐵東鐵綫3小時兩宗墮軌事故！粉嶺站往金鐘方向月台第7卡位置，昨午12時許有一名姓黃（67歲）男子，在列車埋站之際墮入路軌，車長見狀煞停車及報案。救援人員接報到場，證實黃男身體多處受傷，已當場死亡，遂將其遺體抬上月台。人員於現場沒有檢獲遺書，案件列作自殺處理，黃男輕生原因待查。

事發粉嶺站九龍塘站 受事件影響，東鐵綫列車服務受阻，來往太和站至上水站的列車服務暫停。金鐘站至太和站15分鐘一班車，上水站至落馬洲站20分鐘一班車，上水站至羅湖站10分鐘一班車。港鐵亦提供免費接駁巴士，來往大埔墟站及上水站，沿途經太和站及粉嶺站。至下午1時50分，港鐵指事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

詎料下午3時許，東鐵綫九龍塘站又有事故，一名20歲印度籍女子於往金鐘方向月台墮落路軌，遭埋站列車撞及兼捲入車底。救援人員到場將女事主救出，救護車把她送往醫院搶救，惜亦告傷重不治。人員經調查後，相信女事主受情緒及學業問題困擾尋短。

受事故影響期間，金鐘站至旺角東站維持8分鐘一班車，大圍站至羅湖站15分鐘一班車，大圍站至落馬洲站亦15分鐘一班車。港鐵也提供免費接駁巴士，來往九龍塘站及沙田站，沿途經大圍站。乘客可選擇於紅磡站或大圍站轉乘屯馬綫，需要過海的乘客，可選搭荃灣綫、將軍澳綫或東涌綫。及至下午約4時50分，港鐵列車服務才逐步回復正常。