寵物貓40層高墮樓 生死未卜 樹叢搜救

飼主認衰：係我冇閂實對門 大圍名城一隻白色貓咪，前日爬出一高層單位露台欄杆玩耍，女鄰居發現後拍下一段驚心動魄的影片。片中見到貓咪在欄杆短時間逗留後，再爬過旁邊窗戶石壆，並探頭往下觀望，隨時會意外墮樓。見到如此驚險場面，片中一名女童緊張地大叫貓咪「返入去」。惟貓咪未有如其所願，擬跳向下面的石壆時，卻直飛落地下樹叢，女鄰居與女童目擊該慘烈事故後，難掩心中驚恐而大叫「好驚呀」，女童更放聲大哭。事後，疑似貓主在社交網道歉，承認因「冇閂實門」釀成意外。

前晚深夜時分，有網民在社交網上載兩段貓咪墮樓的影片，指事發地點為大圍名城二期一座40樓。片中見到一隻白色可愛的貓咪，在單位露台欄杆上徘徊，又四處張望，似乎對周圍環境相當好奇。拍片的女鄰居身旁相信有一名女童，她擔心貓咪不慎墮樓，於是緊張地叫貓咪「入返去喇！」並叫拍片女子「你唔好引佢，你引佢、佢想過嚟你度呀！」其後，女子叫女童「你打去保安同佢講」。

女童目睹意外 受驚大哭 此時，貓咪跳落露台旁邊房間窗戶的外牆石壆上，並探頭向下觀望一番後，繼而擬再跳落下面的石壆。可惜，當牠奮力一跳後，身體隨即懸空飛墮而下，直跌落大廈對開的樹叢。拍片女子與女童目睹貓咪墮樓後，不禁驚呼「呀！呀！呀！好驚呀！救命呀！」同時亦聽到女童的哭泣聲，而影片亦告完結。

拍片者隨即將影片上載至有關屋苑社交網群組，疑似貓主的網民獲悉事件後，回覆稱「對唔住，係我冇好好閂實對門」。但群組內其他住客反應出現兩極，有人叫貓主「快啲落去搵啦，要幫手一齊搵嗎」、「希望下面有樹可以托一托，搵唔到可能係好事」；另有人則留言「懇請各位要做個負責任嘅主人，保障寵物嘅生命安全！睇住隻貓咁樣飛落街，真係好震撼！」；亦有人指摘貓主「不知所謂嘅主人，唔好再養貓！」「唉！唔裝窗網唔好養貓喇！真揪心」。事件發展至昨日凌晨，疑似貓主再度留言表示，「我哋已經即時落去，依家搵緊，暫時未搵到，今晚真係瞓唔着，個心都實晒」。