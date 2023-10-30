醫健：藥到病除：接種流感疫苗

同時患上流感與新冠病毒的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童及居於院舍的長者應盡快接種。

常見的流感疫苗包括滅活疫苗及減活疫苗。滅活疫苗當中包含已被殺死病毒；減活疫苗含弱化的病毒。接種疫苗的原理是通過抗原刺激身體產生抗體及免疫記憶，以抵抗流感病毒。

減活疫苗透過噴鼻接種，特別適合怕打針的兒童。而且透過鼻腔吸入，模擬真實的上呼吸導感染途徑，有可能更有效產生抗體。過去兩年的數據顯示，6個月大的嬰兒至6歲的兒童，此組別的接種率只有37%，低接種率的原因包括家長認為子女只需佩戴口罩，就可以預防感染，另外的原因是以為就算感染後，只需服食抗生素即可痊愈，因而掉以輕心。

佩戴口罩的確減少了傳播病菌的機會，但戴上口罩會影響小朋友在學校的社交生活。至於服食抗生素只能對付細菌感染而不能消滅病毒的。只有接種疫苗才可有效防止身體被病菌侵襲。而且小朋友接種疫苗亦減少家中長者受感染的機會。

要加強小朋友的接種率，當局可嘗試推廣噴鼻式疫苗，再配合社區藥劑師的協作，到幼稚園為小朋友接種流感疫苗。每年要在10月至12月期間為小朋友接種疫苗，需要大量人手，基層醫療的藥劑師可以幫手。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心