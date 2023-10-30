美酒佳餚巡禮 4日吸14萬人次

【本報訊】由香港旅遊發展局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」，上周四（26日）起一連4日回歸中環海濱活動空間舉行，共吸引約14萬人次入場。場內人頭湧湧，多個攤位均出現排隊人龍，有不少市民趁巡禮最後一日專程來感受氣氛。此外，適逢萬聖節，現場亦有不少小朋友穿上萬聖節打扮應節，主辦方宣布，首300名以萬聖節服飾入場的市民，可獲兩張免費品味券。

趁煞科專程入場感受氣氛 昨日為美酒佳餚的最後一日，至8時半結束，前半小時截止入場，中午起已陸續有市民入場。有市民表示專程來巡禮感受氣氛，亦有酒商趁最後一日，推出優惠和特色飲品吸引客人。市民陳小姐表示，相隔5年巡禮再實體舉行，所以趁昨日周日特意過來，發現現場多了很多不同國家的人，非常熱鬧，又指會買多些品味券，預計花費大約1,000至2,000元。

市民王小姐亦專程到場感受氣氛，並指試了法國酒，因剛剛看到有講座介紹，認為挺新鮮的，之前似乎沒有；劉先生則稱，主要想進來吃美食，又認為在中環海濱這邊氣氛不錯，加上最後一日入場可能不用排隊太久，覺得這蠻好。

今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家，比上屆更多，同時加入豐富的美食元素，葡萄酒、威士忌、雞尾酒、街頭小食、酒店美饌、星級美食應有盡有。此外，大會一連4晚於場內主舞台上演音樂表演，以及全新的「品味學堂」打造17場不同主題的工作坊。