26組優秀教師 努力不懈獲嘉許

【本報訊】教聯會自2005年起舉辦「優秀教師選舉」，今年踏入第18屆，而教壇新秀則第8屆舉辦。大會昨日舉行頒獎典禮表揚優秀教育工作者，今年共有26組優秀教師得獎者，8位教師獲選「教壇新秀」，以及14組入圍特選嘉許獎，不少得獎者的校長和親友亦到場支持。教育局將於今年度，設立首個中港教師研修及交流基地。

今年優秀教師得獎者來自16間中學、26間小學、3間特殊學校和3間幼稚園。優秀教師選舉設教學組、創新教學組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組，其中創新教學組為去年新增設的獎項，旨在鼓勵同工在教學上不斷追求創新，以更有效促進學生成長及學習。教壇新秀則以教學短片形式參賽，希望鼓勵更多教壇生力軍在教學上進行創新，為香港教育注入活力。

教聯會副主席謝煒珞指，比賽的目的是想嘉許、肯定和表揚傑出教育工作者的奉獻，同時為教育界發掘人才，凝聚專業力量，推動香港創新教育及優質教育。

謝提到歷屆獲獎教師組成的「優秀教師網絡」每年都舉辦多場經驗分享及交流會，恰逢第5屆優秀教師網絡理事會就職典禮於同日舉行，期盼所有獲獎教師都能透過「優秀教師網絡」發揮鼓勵、支持和帶動作用，促進彼此，共同提升。

將設中港教師研修交流基地 出席活動的教育局常任秘書長李美嫦讚揚一眾得獎教師在教育工作上努力不懈，在不同方面都有出色表現。她指教育局會秉持「科教興國」的大方向吸引人才，基礎教育上會加強STEAM教育、在小學開設科學科、人文科等，並會在今個學年公布框架。

同時會以中華文化為教育的重心，加強國民教育的活動及資源。她又透露會與內地合作，於今年度設立第一個兩地教師的研修和交流基地。