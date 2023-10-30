上海街變電站披壁畫 籲市民減碳

【本報訊】變電站遍及全港各區，傳統上淨色的外牆設計略帶沉悶，若加以善用可以宣揚環保訊息。中華電力自去年8月起展開「變電站美化計劃」，透過美化變電站外牆連結居民及社區，並宣揚節能減碳等綠色訊息。繼尖沙咀海防道及觀塘鴻圖道兩個已美化的變電站後，位於旺角上海街265號的變電站是第3個變電站美化項目。

中電第3個美化項目 上海街變電站的美化工作於本月28日進行，除中電外、油尖旺民政事務處、油尖旺地區青年發展及公民教育委員會、香港善導會亦有份參與，共同為該變電站換上新裝。美化後的變電站壁畫揉合地區地標文化和潔淨能源等綠色元素，營造活力社區，包括有上海街的路牌、屋頂安裝了太陽能發電板的唐樓等，而畫中的中電工程人員更伸出手指狀似要關掉開關，提醒市民要節省電力。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，旺角上海街是中電第3個變電站美化項目，相信透過藝術美化社區可營造充滿活力的社區環境，還可藉畫作提升市民的節能減碳意識。