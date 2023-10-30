黃大仙信俗文化節 呈現傳統趣味

【本報訊】「黃大仙信俗」已於2014年獲列入國家級非文質文化遺產名錄，嗇色園一直致力保育及傳承黃大仙信俗文化。嗇色園黃大仙祠昨舉行第二屆「黃大仙信俗文化節」開幕典禮，並舉行相關研討會。今屆文化節活動亦涵蓋其他中國及香港文化項目，例如神功戲、麻雀及霓紅燈。

今屆「黃大仙信俗文化節」以「跨越與變奏——傳統與現代對話」為主題，與本地非遺項目學者及業界人士，一同探討傳統在現代社會的承傳與變革、機遇與困難。同時透過不同類型活動，與公眾一同發掘傳統文化的趣味性，雅俗共賞。

LED夜光舞龍表演宏揚國粹 嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長昨於典禮上表示，會以文化推動宗教及希望透過不同文化領域介紹黃大仙信俗文化，讓更多人認識黃大仙師的精神。嗇色園更於晚上時段舉行傳統藝術晚會予公眾參加，為大眾呈現中華文化藝術的精髓。精彩演出包括LED夜光舞龍、中國舞蹈、南音、折子戲及變臉等表演，讓市民大眾認識中華國粹，感受文化氣息。

今屆文化節活動為期約一個月，節目包括四場文化講座，分別以神功戲、黃大仙信俗、麻雀及霓紅燈為主題，由各領域的專家學者主講，亦會舉辦「傳統技藝工作坊」，包括粵劇化妝、麻雀雕刻、舞獅及霓虹燈體驗。

另外，整個11月份的周末，黃大仙祠將舉辦各式各樣的活動。「普濟傳善工作坊」以「傳善」為主題，透過11月內各周六周日舉辦的多個手作工藝工作坊，包括中國剪紙、絨線、彩虹書法、團扇書法、蠟染、衍紙畫等，帶領參加者透過各種工藝勾勒出「善」字，藉此傳揚大仙善文化，常懷善心，勿以善小而不為。黃大仙祠還設有殿堂導賞、抄經臨帖工作坊、許願牆、小狀元考核等豐富活動外，更有各式紀念品換領，讓公眾可以認識黃大仙信俗文化及多項傳統文化技藝，體驗傳統文化的趣味，歡迎一家大小參加。