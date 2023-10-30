促訂劏房登記制度 保障租戶居住質素

倡面積不少於7平方米 三成單位料不符標準 香港長期面對住屋問題，本港現時有約22萬人居住在約11萬個劏房單位。而新一份《施政報告》則提出成立「解決劏房問題」工作組，計劃用10個月時間研究相關方案，包括為劏房居住環境設定最低標準。香港社區組織協會昨日提出建議，認為劏房一人居住面積不應少於7平方米；政府應對劏房實施登記制度，新興建劏房必須獲相關部門批准及領牌，同時亦需配合安置政策，以免劏房居民「無家可歸」。

今年施政報告終於着手解決積壓多年的劏房問題，社協表示，劏房戶對此「又喜又悲」，有機會可以搬離劏房是喜，但亦擔憂安置政策不完善，或令他們無家可歸，最終或衍生類似90年代《床位寓所條例》的問題，租戶住屋環境無改善，更需租住價格更貴及非法的居所。社協認為，當局要取締劏房，先決條件需要配合安置政策及租金管制等配套支援措施。

在訂立「最低標準」方面，社協建議考慮居住面積、居住高度、單位戶數、間隔物料、通風及樓宇管理等9項準則；若其中3項不符合要求，例如兩人或以上單位人均面積少於5.5平方米、單位分租多於5伙、租金超過差餉租值1.2倍等，應定為不符合「法定最低住屋標準」。社協以目前全港近11萬戶劏房推算及前線觀察，估計全港約三成的劏房單位並不符合「最低住屋標準」。

冀設6個月整改期 就租客及業主的執行機制及安置配套，社協建議，設6個月整改期，不符合「最低住屋標準」的單位，業主須在6個月內改善，否則不可再出租，租戶亦有權提早解約。如整改期間需要租戶搬走，或劏房被界定為不可再出租，業主必須退回按金，政府亦需向租戶提供安置搬遷津貼，例如兩人戶獲7,500元等。

社協又建議，政府應立即做全港劏房登記，其後興建的劏房必須符合「最低住屋標準」；制訂分階段消除劣質劏房及全面取締劏房的時間表；對劏房實施登記制度，新興建劏房必須獲政府相關部門批准及領牌，每兩年續一次牌等。此外，政府應在兩年內完成立法及全港劏房登記工作，5年內全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作，並取消《床位寓所條例》，完全禁止經營籠屋。