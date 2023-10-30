去年逾3000宗死亡個案涉及中風

【本報訊】為響應每年10月29日的世界中風關注日，衞生署昨日呼籲市民採取健康的生活模式預防中風。在本港中風是第5大常見死因，去年有3,057宗死亡個案與中風有關。該署建議市民保持均衡飲食及限制攝取油、鹽和糖；每星期進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動。

中風是導致發病和死亡的主因之一，全球每年有超過1,200萬人患有中風。根據一項國際研究指出，全球高達90%的中風病例是由10個風險因素共同導致，包括吸煙、飲酒、缺乏體能活動、不健康飲食、社會及心理因素、中央肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病和心臟問題。

籲定期測血壓血糖血脂 根據2021年的主題性住戶統計調查，香港15歲及以上人士每日有吸食香煙的比率為9.5%。衞生署2020至22年度人口健康調查的結果亦顯示，有8.7%的15歲或以上人士每周最少飲酒一次。在體能活動方面，有24.8%的18歲或以上人士體能活動量不足。此外，在15至84歲人口中，有83.9%的鹽攝取量超標；按體重指數有54.6%屬超重和肥胖及按腰圍有37.8%屬中央肥胖；29.5%患有高血壓；8.5%患有糖尿病；及51.9%患有高膽固醇血症。

衞生署建議市民保持均衡飲食及限制攝取油、鹽和糖； 每星期進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動，例如快步行或等量的體能活動；不要吸煙及避免飲酒。市民應定期接受高血壓、高血糖及高血脂檢測。

循序漸進 鼓勵日行萬步 為鼓勵市民多做體能活動，衞生署已經推出「日行萬步」活動，鼓勵成年人根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至一萬步。活動今年將會進入第二階段，並於下月推出「家家齊萬步，開心又健康」的步行挑戰。