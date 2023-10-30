政府：擁審批藥物資格 吸企業來港研發

【本報訊】政府新一份《施政報告》提到，明年會成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，就藥械及技術監管和審批制度作研究，邁向以「第一層審批」方式審批新藥械的註冊申請。衞生官員昨日在電台節目表示，若做到「1+」甚至「第一層審批」機制，保持高效審批，對國際藥物機構和企業來港研發將具備吸引力。

大灣區8600萬人口有市場 衞生官員續稱，藥廠選擇研發藥物及醫療器械地點，會視乎當地臨床研究及評審的質素和效率，本港若一直沿用第二層審批，將不具吸引力。而在審批藥物人才方面，本地兩間大學有很多專家，衞生署亦有專家組、藥劑業及毒藥管理局，不過，邁向「第一層審批」不能過急，須逐漸累積經驗。

官員表示，本港市場小及病例少，以往用「第二層審批」較安全及實際，但情況已有轉變，近年大灣區及「港澳藥械通」急速發展，大灣區的8,600萬人口，有一定市場需求及臨床病例。另外，香港成立友善的平台，讓外國藥械企業將產品帶到香港先行先試，再應用到大灣區其他城市。香港是國際化窗口，可以提供平台讓內地藥械企業向外展示優良的產品，發揮「引進來、走出去」的角色。

至於在大灣區醫療機構為港人策略性採購醫療服務，官員稱望善用跨境合作，通過合作模式，令市民可以更快接受醫療檢查或治療；又指基於以往長者醫療券在香港大學深圳醫院使用的經驗，以及疫情期間醫院管理局病人覆診支援計劃，已經有使用內地的醫療服務，望盡快推出策略性採購幫助市民，減低輪候時間。