港人愛北上消費 當局死撐非新現象

【本報訊】新一份《施政報告》所提出的一系列支持旅遊發展措施被指多是「舊酒新瓶」，更未有就北上港人較內地入境旅客更多的情況提出針對性措施。有政府官員昨日「死撐」指北上港人較多並非新現象；但是留意到訪港旅客口味的轉變，故未來將會集中發展具香港特色的旅遊項目。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在施政報告記者會上表示，本港自2月通關以來，入境旅客增長速度理想，今年8月已經恢復至2017、2018年平均的70%，又認為本港在旅遊復甦方面做得不差。

旅遊業界質疑無開發新景點 對於社會關注本港與內地恢復通關後，周末和長假期大量港人北上消費，並與南下的內地旅客數字比較。楊潤雄回應時指出，根據過往多年數字顯示，北上消費、旅行及探親的旅客，一向都多於由內地來港的旅客，相信這是過去多年出現的現象。

他又稱，當局亦留意到近年訪港旅客的口味改變，以往較多旅客來港購物，現時則更追求深度遊。所以現時要做的是盡量吸引更多旅客來港，包括發展具香港特色的旅遊項目，例如政府有計劃鼓勵業界發展更多不同路線；明年亦會公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》。

對於有業界質疑，政府近年無協助開發更多旅遊景點，楊潤雄則形容，政府過去3年已就提供新景點做了很多工夫。