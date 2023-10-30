「童行盃」校際辯論賽 培正中學奪冠

【本報訊】真理愈辯愈明，辯論可訓練思維，亦能加深對事物的理解。第3屆「童行盃」全港校際服務辯論比賽早前收到72所學校報名參賽，為全港其中一個大型辯論賽。今屆賽事前日進入決賽階段，正反雙方探討兒童販賣問題，最後由香港培正中學的隊伍勝出。

正反雙方探討兒童販賣問題 總決賽於前日假香港中文大學利黃瑤璧樓演講廳順利舉行，吸引近百名師生及公眾人士出席支持。嘉諾撒聖心書院與香港培正中學就加強執法或加強教育更有效解決兒童販賣問題各抒己見，倡議保護兒童權益，引起學界廣泛關注。

代表甲方的嘉諾撒聖心書院所持立場為加強執法比加強教育更有效解決兒童販賣問題，而代表乙方的香港培正中學則認為加強教育比加強執法更有效解決兒童販賣問題。最終，香港培正中學以零比五榮膺冠軍，嘉諾撒聖心書院則獲亞軍。最佳辯論員獎項則由香港培正中學劉海晴同學奪得。

除冠亞軍外，今屆賽事季軍則由聖士提反女子中學及英華書院奪得。各輪賽事最佳辯論員亦獲頒獎狀，以茲鼓勵。