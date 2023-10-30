拒全面房屋撤辣 官員堅稱市場調節較合適

【本報訊】新一份施政報告提出減辣卻不全面撤辣，業界批評對樓市及樓價幫助不大。政府重申樓價上落受很多因素影響，只要不造成金融安全隱患，例如銀行體系危險、信心危機，由市場調節比較合適，又拒正面回應若減辣後樓價上升會否再加辣的問題，僅指「不希望給市場錯誤訊息」，希望樓價不要大起大落便可。

指樓價仍然貴 需增加供應 財金官員表示由2021年9月至今樓價下跌大約17%，期間交投量不高，較過往亦低，看不到大家有任何恐慌或信心動搖，因此樓價有秩序調整，從高位下來，令年輕人結婚置業或當有小朋友後希望換較大住所，都較容易實現。雖然樓價有回落，但該財金官員認為目前樓價仍然貴，大部分人難以負擔，因此增加津助房屋和其他形式的資助房屋數量很重要，需要持續增加土地，以增加房屋供應，讓市民有更多機會改善生活空間，並支持招商引資，產業發展。

對於若減辣後樓價上升會否再加辣，另一政府官員則沒有正面回應，僅指「不要與現實脫節去揣測，亦不希望給市場錯誤訊息」，認為樓價是非常敏感的事情，已置業人士希望樓價升、未置業人士希望樓價跌，期望私營市場平穩健康發展、不要大起大落便可。

提及到「減辣」是否會犧牲市民上車機會，該官員重申當時有需求管控措施是因為不想樓價大起大落、過分炒賣，但這些措施不是永久措施。對於負擔不起樓價的市民若轉移向公屋入手、會否令需求大增使未能滿足供應，該官員相信「永遠都有人有好大需求、永遠滿足唔到需求」，重申會按實際情況做。