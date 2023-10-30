積金局：強積金收費水平至今減少近四成

【本報訊】強積金收費向來受到大眾關注。積金局主席劉麥嘉軒昨日發表網誌表示，積金局於2012年推出俗稱「半自由行」的「僱員自選安排」，以及在2017年推出設有收費上限的「預設投資策略」，用以衡量強積金收費水平的平均「基金開支比率」，由2007年的2.1%降至今年9月底1.35%，減幅達36%。在404隻強積金基金當中，30%基金開支比率更低於1%。

料積金易能再降行政費 劉麥嘉軒表示，積金局現正全力構建的「積金易」平台，旨在降低行政費，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，預期運作首兩年，計劃成員須支付的行政費平均降低30%，10年內累計節省高達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。

她續指，當強積金受託人由明年第二季起分階段過渡至「積金易」平台後，省下來的行政成本將會直接轉移，令行政費及基金整體收費相應下降，讓計劃成員受惠。至於針對行政費以外的基金開支，積金局正要求受託人審視轄下基金的收費下調空間，並向本局提交5年減費策略方案。

劉亦提醒，計劃成員須留意，在選擇基金時收費高低並非唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。