出口表現差 旅遊復甦慢 港經濟增長速度減

谷生育派錢兩萬 政府認作用有限 香港復常，但經濟未復甦。然而政府昨日表示相信本港經濟可扭轉去年的負增長，但全年經濟增長要達到預期的4%至5%，仍存在壓力，有財金官員更指本地生產總值（GDP）繼續增長，但增長速度較預期緩慢。即使當局估計財赤較2月預算案預期的1,000億元為大，而賣地收入減少亦影響政府收入，但財金官員認為香港財政仍有實力，不會受短中期波動影響。

政府官員指本地消費增長不錯，旅遊業亦正在增長，但受到運力限制，本港出口表現亦較差；政府支出原則上並無改變，但要視乎財政狀況，會審慎行事。至於私人投資，就要視乎市場氣氛等因素。至於當局發放兩萬元新生嬰兒獎勵金，該官員強調只是政府的「一點心意」，明白政府政策刺激生育的作用有限，但每對夫婦的平均子女數目下降至0.9，政府不能坐視不理，有需要推出措施鼓勵生育。

賣地收入減 增加財赤 近日政府預計財政赤字將較2月預算案預期大，賣地收入減少亦影響政府收入，財金官員指個別年度的土地收入減少，變相會令有關年度的赤字增加，是預期之內，認為香港財政仍然有實力，不會受短中期波動影響，又強調當局不擔心樓市調節影響土地收入，有關收入按市場招標，形容是「隨行就市」，彈性很大，以往物業市場波動曾出現流標，部分土地最終亦可成功再賣出，或者轉為資助出售房屋用地。

財金官員又指本周將公布第3季GDP預先估計數字，指有關數字雖然繼續增長，但增長速度較預期緩慢。財金官員續稱，由於本港經濟自今年起穩步復甦，但地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，這持續困難的外圍環境無可避免會令本港經濟繼續受壓，而香港作為細小、外向及全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍因素所影響，但只要準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，定能為香港提供持續的增長動能，加速邁向高質量發展，並更好應對經濟波動的挑戰。

將成立委員會 研融資 該財金官員又指要實現產業導向、驅動經濟持續發展，土地和基建發展也需要跟得到位，將會領導新成立的「大型發展項目融資委員會」，研究和審視各種可行的融資方案，包括善用市場力量，槓桿市場資金的參與，確保推進項目時財政的可持續性。