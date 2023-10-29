南亞人蛇又搶灘 無掩雞籠惡浪翻

港府對假難民中門大開，猶如無掩雞籠，造成的治安惡果愈演愈烈。僅昨日，又有廿多名南亞人蛇在蒲台島搶灘登陸，已是本周以來第5宗，前後共有90名人蛇被捕。不難估計，他們必會提出免遣返聲請拖延留港，隨即手持「行街紙」通街走，輕則打黑工，重則勾結本地黑幫食大茶飯，香港無日安寧。

短短一星期，南亞人蛇搶灘一浪接一浪，隨時已有漏網之魚潛逃至市區。這些南亞人蛇大多來自孟加拉、巴基斯坦及印度，先循正途進入中國內地，再南下深圳偷渡本港。「蛇頭」為免引禍上身，通常將人蛇丟在蒲台島、西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩及橫瀾島等「熱門」搶灘之地，不留糧水揚長而去，剩下人蛇自生自滅。若天氣好、體力佳，他們便自行潛入市區；碰上天氣不穩、體力不繼，他們便向駛經的漁船求助。例如數日前，便有9名南亞人蛇在薯莨洲荒島向漁船揮手及叫救命，最終由執法部門救起和拘捕。昨日則是有人向執法部門報案，指見到可疑人士，人蛇最終落網。

眾所周知，南亞人蛇來港主要目的是打黑工搵快錢，本地黑幫則乘機羅致，成為膽正命平的打手。只要香港繼續是《禁止酷刑公約》一員，人蛇即使被捕也無有怕，皆因人權大過天。君不見，目前有逾萬名「假難民」滯港，大部分均已留港長時間，即使聲請最終不獲批必須遣返，他們也可透過法援提出上訴，過去曾有個案透過不斷上訴而留港逾十年。甚至乎，曾有假難民向港府以不人道理由成功索償，衣錦還鄉。近年入境處雖然加強打擊漸見成效，無奈香港實在「幾好都有」，假難民依然前赴後繼。

本報計過數，連續12年下來，港府用於假難民的公帑已突破100億元天文數字，未來還會繼續增加，每年用於假難民的預算不少於十多億元。在庫房乾塘、財政收入捉襟見肘之際，港府大慷納稅人之慨，實在毫無道理。更不必說，假難民禍港殃民，所涉罪行罄竹難書。近期發生的多宗珠寶錶行大劫案，每宗損失起碼數以百萬元計，幾乎每宗都有南亞幫身影，當中不乏手持行街紙的假難民。至於南亞幫同門內訌互劈，或充當黑幫刀手收錢斬人，假難民更堪稱箇中老手。

爛船都有三斤釘。香港近年競爭力跌跌不休，經濟表現差強人意，政府千方百計亦無法搶到來自西方先進國家的人才，反而吸引大量南亞人蛇和假難民湧港。港府自2004年開始向假難民提供每月1,200元的食物津貼，假難民將「人道援助」當成生財工具，過去多次被揭發勾結本地集團，靠轉售食物卡換取貨物套現。假難民以怨報德，港府養狼狗咬心口，浪費公帑不特止，還養出大大個治安毒瘤，全世界最愚蠢之事，莫此為甚！

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港淪為人蛇天堂、罪案淵藪，全拜港府廉價的婦人之仁所賜，再不退出國際公約，或最低限度實行即捕即解，亂象肯定無日休止！