冰鑑春秋：同情加薩是認知作戰？

以色列進攻加薩逐漸從空中轉為地面，截至目前為止，至少造成7,000餘人死亡與一萬多人受傷，由於加薩缺乏完整的戶籍制度，實際的傷亡恐怕永遠也不會有人得知。

正當世界各國質疑以色列的軍事行動是否防衞過當、對加薩進行的報復已經不符比例之際，除了以色列用極度強硬的態度面對所有對它的懷疑外，台灣這邊也出現一個奇特的現象，那就是民進黨的網軍側翼，開始企圖帶出一個新風向，那就是只要同情加薩巴勒斯坦人民的處境，不和以色列站在同一立場，就一定是認知作戰，很有可能就是所謂的「中共同路人」。

這群人用粗糙的網絡數據作連結，認為質疑以色列行動正當性的IP帳號，和質疑抗中保台作為的IP高度重疊，也和對美國並未全然信服的IP近似，所以不認同以色列就是不認同美國，也等於不認同民進黨。而這樣的族群，在綠營網軍側翼看來，就有極大的可能是「中共同路人」，這些人在網絡的言論發表，自然就是在進行認知作戰了。

這種奇特邏輯的腦殘之處，在於網軍似乎完全不明白，許多人之所以同情巴勒斯坦與加薩民眾，完全是出於惻隱之心，對他們遭受的苦難感同身受，和甚麼意識形態與政治立場根本無關。加薩問題如果單純僅靠軍事就能解決，那麼以色列早就解決了，又怎麼會拖到今日？單純用暴力想要弭平錯綜複雜的宗教與種族問題，無異癡人說夢。

最打臉的是，就連最堅定支持以色列的美國，拜登都已說出支持「兩國方案」，因為這才是符合普世價值的做法。綠營網軍想要藉此帶風向影響選情，除了喪失人性，到最後也必然和以色列一樣，落得鏡花水月、白忙一場。