強詞有理：淡然處之

最近中美關係似有回暖迹象，中國外交部長王毅應邀訪美，既是對美國國務卿布林肯今年6月訪華的回訪，也是帶着改善關係的誠意而往。美方的態度更積極，除了高規格接待王毅，頗有執禮甚恭的味道，也正努力促成兩國元首下月會面。相對於兩年前雙方外交高層在阿拉斯加會談時，美方叫囂「從實力地位出發」與中國對話，這次他們明顯放低身段，再也不敢如此傲慢。畢竟中方早就明言美國沒有資格從實力地位出發與中國對話，「中國人不吃這一套」，老美終於肯面對現實。

自從蘇聯解體後，美國霸權從來沒有遇到真正挑戰，因此唯我獨尊，目空一切。直至遇到中國這個強硬對手，老美才踢到鐵板，知道甚麼叫旗鼓相當。實際上，美國的綜合實力每況愈下，中國的發展潛力則是深不可測，老美高估自己，低估別人，只能自食惡果。外交講求實力，美國外交更是奉行實用主義，面對弱者，老美從來不假辭色，只有遇到真正對手，才會強調「從實力地位出發」。愈是盛氣凌人，愈顯得底氣不足，美方底牌已被看穿，中方當然不吃這一套。

這也正是最近中美關係有所回暖的主要原因，老美知道硬來不行，只好改弦更張。更何況，目前美國仍然深陷俄烏戰爭泥沼，還要應付以巴衝突，根本沒有能力再遏制中國。有外國專家指出，雖然美國仍是世界上最強大的國家，但中國也已是僅次於它的強大國家，美國必須承認中國在亞太地區的利益，這才是兩國正確交往之道。

說到底，實力決定一切。中國的經濟實力、科技實力、軍事實力不斷提升，美國不得不正視，絕不會拿自身的安全開玩笑。所以，兩年前老美還能擺出一副居高臨下的姿態，而現在面對中國客人只能客客氣氣，真可謂前倨後恭。

當然，美國不甘心被別國超越，更不甘心失去霸權，必然還會想盡辦法阻止中國崛起，也必然還會有許許多多的噪音。就在王毅訪美前夕，美國印太司令部聲稱一架戰略轟炸機在南海國際空域執行例行行動時，遭解放軍一架殲11戰機「不安全、不專業」地實施夜間攔截。很明顯，美軍此時此刻渲染解放軍戰機攔截行動，說明美國內部有些人壓根兒不想見到中美關係改善。但正如王毅所說，中美關係中總會出現一些雜音，中方淡然處之。