坦言集：救援突破

美國介入後，以色列似修改其對加薩的戰略。一方面仍用火炮遠距離轟炸加薩的所有設施，連醫院、聯合國機構都無差別地攻擊，堅持對整個地區的封鎖，限制水電、糧食、藥物進入，用炸彈和絕水絕糧來對加薩人民實行種族滅絕。10月7日哈馬斯突襲，隨即禁制進口，20天內缺水缺糧缺藥，足以增加在轟炸之下的死傷。即使在各國壓迫下，稍開放進口，仍是杯水車薪，以色列還是把加薩人民炸死困死。限制進口持續，加薩人民連同老幼和滯留在當地的外國人，將會面對轟炸以外另一場生死之劫，以色列的所為，不是種族滅絕是甚麼呢？

另一方面，聽從美國教導，也自知實力不足，以色列的反攻哈馬斯，只集中於遠距離轟炸加薩，以及在西岸地區欺壓。即使西岸居民只以石頭對抗，也被殺死了超過一百人，是另一場屠殺。面對加薩，以軍不敢進攻，迄今只是一次試探，折翼而退。另一次是用坦克趁夜裏射擊建築物，也不敢停留，迅即撤退，可見以軍畏戰之甚。

美國派遣航母編隊往以色列海岸，目的是用航母的防空力量來加強以色列的空防。但哈馬斯還可突破，顯示出若哈馬斯與真主黨聯手攻擊，不是幾十、幾百枚火箭彈等，而是幾千、上萬（真主黨庫存十多萬枚導彈），以色列全境受到的打擊應比10月7日嚴重。這就迫使以色列不能不對加薩和黎巴嫩南部出兵，真的決一雌雄，不像在西岸地區那樣，用現代軍火獵殺用石頭對抗的巴勒斯坦少年。

以色列的撒手鐧是炸死困死加薩人民，迫使他們與哈馬斯一起投降。但加薩人民已不顧生死，生而為奴，倒不如死而為雄。哈馬斯成員大多是孤兒，與以色列有殺親之仇。哈馬斯也不如巴解那樣容易為美國收買，困局僵持下去，死傷更重，以色列更刻意加強轟炸來增加死傷人數。

面對這樣的人道危機，以色列已成眾矢之的，只是各國害怕美國，未敢真的出手。一是法國，公開在聯合國大會上投票支持立即停火，對美國對抗；二是土耳其，公開派出救援隊伍進入加薩，並以特種部隊護衞。土耳其實際會怎樣？是與埃及合作從南進入加薩？抑或如法國的醫療艦，企圖從海路進入？無論如何，以色列會攔阻，會否動武呢？在人道危機加深下，會否阿拉伯國家聯合救援，與以色列直接衝突？