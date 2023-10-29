政情：赴科隆食品展 黃偉鴻屢遇交通誤點

全球最大食品展之一，為期5日嘅德國科隆食品展已於本月初舉行，香港品牌發展局副主席黃偉鴻作為業界人士，當然唔會錯過呢個盛會，然而旅程期間屢遇交通誤點，完全顛覆佢對德國人準時、嚴謹嘅印象。

雖然展覽場地位於科隆，但礙於市內一房難求，黃偉鴻就喺法蘭克福租酒店住，反正兩地有鐵路連接，車程不過一小時。點知列車經常延時開出，遲十幾分鐘係等閒事。後來黃偉鴻乘搭鐵路前往其他地方，結果列車又係延遲，兼且連登車月台都更改埋，仲要無通知添！佢話喺月台呆等之際，見到其他乘客突然一窩蜂咁衝往另一月台，自己「唔執輸」尾隨，就係咁先至趕得上前往目的地嘅列車咋。

科隆食品展結束後，黃偉鴻取道瑞士回港。佢話由法蘭克福前往瑞士菲斯普（Visp），本應6小時嘅交通行程，因列車誤點而延長至9個鐘。儘管瑞士嘅鐵路交通好準時，不過搭飛機返港又遇上麻煩事。

禍不單行 行李一度失蹤 話說佢張機票，係由日內瓦出發，飛往倫敦再轉乘另一間航空公司開往香港嘅客機，豈料喺日內瓦嘅頭一程飛機延遲起飛，影響到第二程倫敦航班嘅接駁。幾經周折，黃偉鴻最終都返到香港，但兩件寄艙行李就失去蹤影，要催促航空公司盡快處理，兩件行李先至從地球某處，一先一後咁物歸原主。