政情：將風險降低 田北辰促輕鐵用無人駕駛

隨住即時訊息傳遞同感應技術嘅演進，採用無人駕駛嘅鐵路系統有增無減。就前晚天水圍發生輕鐵列車相撞嘅事故，議員田北辰話雖然未知意外原因，但就勾起佢爭取無人駕駛嘅主張，畢竟無人駕駛可降低人為事故嘅機率，況且相關技術已臻成熟。雖然佢明白路面存在限制，輕鐵改用無人駕駛需克服一啲問題，然而港鐵必須有所動作，提升輕鐵嘅行車安全。

指人為意外不停重複 對於轉做無人駕駛嘅建議，田北辰引述港鐵方面嘅答覆，話軟件方面做得到，直路路段都冇問題，因為係專用路軌，但去到十字路口，就會出現同其他車輛爭轉彎嘅問題，除非十字路口可以架空，有獨立路軌，先可以有得諗。田北辰話早前去機場參觀，見嗰邊嘅無人駕駛已經好純熟，但一感應到前方障礙一定會停，因此喺共享路面上面，無人駕駛基本上一定唔夠其他車爭，但係一日唔轉無人駕駛，涉及人為嘅意外只會不停重複。

田北辰話，政府肯唔肯起高架係一回事，起幾耐又係另一回事，港鐵實牙實齒公開話咗會喺所有輕鐵都安裝多重感應器，唔理司機點都好，只要感應到前面有車就會停，側面就靠司機把關。佢依家要求港鐵交代，全部輕鐵安裝呢啲感應器要幾耐，同埋要求政府盡快成立鐵路拓展署，雙管齊下避免再發生同類意外。

田北辰