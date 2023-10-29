政情：翻新銅鑼灣街市 販商耍手叫推遲

「香港仔」前車可鑑 愁生意一去不返 為改善侷促、邋遢嘅買餸環境，政府早於2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億元，推行為期10年嘅「街市現代化計劃」。而新一份《施政報告》亦話要繼續推展有關計劃，並建議為銅鑼灣街市進行全面翻新。之不過，香港仔街市呢個「前車之鑑」似乎嚇怕唔少街市販商，銅鑼灣街市有租戶擔心翻新工程會令佢哋停業，流失老顧客，即使之後重開，生意已一去不返，生計不保，要求押後翻新。

啟用不足30年 冇迫切性 食環署轄下、有40年歷史嘅香港仔街市係首個全面翻新項目，但效果不似預期，搞到一鑊粥。議員梁熙尋日聯同銅鑼灣街市10名販商代表，與食環署街市活化組統籌主管及灣仔區環境衞生總監會面，反映販商嘅憂慮。有販商代表指出，銅鑼灣街市於1994至1995年啟用，至今不足30年，係區內相對較新嘅街市，相比早前進行翻新工程嘅香港仔街市於1983年啟用，無疑較為年輕。加上銅鑼灣街市結構狀態及通風仍然良好，地下濕貨區更已裝有冷氣，冇迫切性要翻新。

而參考早前已翻新嘅香港仔街市，銅鑼灣街市販商擔心重蹈覆轍，指前者自今年4月重新開業以來，陸續有商戶退租，因為翻新工程一年半期間，唔少街坊已習慣轉到其他地方買餸，老顧客「一去不返」。

生意微薄 搵埋唔夠交租 加上翻新後嘅租金倍增，微薄嘅生意額恐怕難以承擔，被迫斷約，況且本港市道剛從疫情中回復，又要面對翻新工程對生計威脅，販商希望政府可以善用公帑，押後銅鑼灣街市翻新計劃，將資源運用於更有翻新需要嘅公共街市上。

梁熙引述食環署，指銅鑼灣街市翻新工程只係初步建議，若評估翻新後能增人流，方會正式啟動工程，署方稱已收到販商希望押後嘅意見，會一併考慮市民意見及初步研究等，適時諮詢各個販商及銅鑼灣街市管理諮詢委員會。