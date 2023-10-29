西九反罪案 扣車檢毒拘14男女

【本報訊】執法人員前晚在西九龍區展開代號「星軌」的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用有關的罪案，同時於區內多處設置路障截查可疑車輛，並巡查區內多間酒吧及夜總會。

行動中，人員共拘捕12男一女本地人，以及一名巴基斯坦籍男子，年齡介乎19至60歲。他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「串謀妨礙司法公正」、「阻差辦公」、「停牌期間駕駛」 、「駕駛時無第三者保險」、「通緝人士」及「外出時未有攜帶身份證明文件」等。

19車被發出「欠妥報告」 行動期間，人員共檢獲320克懷疑冰毒、307克懷疑海洛英、15克懷疑可卡因及23克懷疑大麻，毒品市值共約47萬元。涉及毒品的案件會交由深水埗區及旺角區執法部門跟進。

另外，人員發現有多輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，人員把其中5部車輛扣留至九龍灣汽車扣留中心待進一步檢驗，並向另外19輛私家車發出「欠妥車輛報告」。