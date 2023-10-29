住宅檢貨值1700萬 扮旅客販毒 拘台男

外地團夥操控 製造包裝存倉一條龍 執法部門早前接獲線報，得悉有境外販毒集團派員來港進行毒品活動，至前日（27日）人員突擊搜查元朗一住宅單位，搗破製毒工場及毒品倉，檢獲海洛英、霹靂可卡因、液態可卡因及一批製毒及包裝毒品工具，檢獲的毒品總值約1,700萬元，當場拘捕一名持台灣護照的90後男子，他已被暫控一項「販運危險藥物」及一項「製造危險藥物」罪，案件將於明日提堂。

執法部門表示，早前根據情報分析，懷疑有外地販毒集團派員來港，從事與毒品有關的犯罪活動。人員經調查後，至前日展開行動，突擊搜查元朗十八鄉一個私人屋苑單位，搗破一個毒品倉庫及製毒工場，當場拘捕一名29歲持台灣護照的男子，並把他帶走扣留調查。

包括磚狀海洛英 粒狀霹靂可卡因 人員在單位內檢獲總值1,700萬元的懷疑毒品，當中包括14公斤的磚狀海洛英、1.7公斤粒狀霹靂可卡因，以及6支共重9公斤、懷疑混有液態可卡因的紅酒。此外，單位內藏有一批懷疑製毒工具及包裝工具，包括梳打粉、量杯、煲、電子磅、真空機及可再封膠袋，當時部分工具有使用痕迹，相信被捕男子正利用工具把液態可卡因轉化為霹靂可卡因。被捕男子其後已被暫控一項「販運危險藥物」及一項「製造危險藥物」罪，案件將於明日在屯門裁判法院提堂。

執法部門相信行動已堵截一批毒品流入本地市場，並指販毒集團有別於以往透過外地旅客，把毒品帶入境後，交由本地毒販散貨的犯案模式，被捕男子利用其旅客身份，僅能在本港短暫逗留一個月，以「打游擊」策略加大執法部門的追查難度。此外，涉案毒品分別利用紅酒及零食包裝作掩飾，不排除被捕男子及販毒集團其他成員，透過不同方式把毒品輸入香港。