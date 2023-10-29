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城門河遇溺 8旬翁不治

【本報訊】昨日早上8時許，一名老翁懷疑在沙田城門河游泳期間遇溺，有途人發現後，隨即報案求助。救援人員接報趕至，迅速把老翁救返岸上，並由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惟其後被證實死亡。死者姓岑（80歲），人員正調查事發經過及原因，事主死因則有待驗屍後確定。
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