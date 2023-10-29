同受病魔困擾 兩漢企跳被勸服

【本報訊】上周五下午3時許，一名頭戴Cap帽、身穿灰色上衣及牛仔褲的姓李（56歲）男子，被發現在沙田新城市廣場一期一處露天平台上方的樓梯欄杆危站。期間他赤膊騎在欄杆上，其中一隻腳懸空，情況險象環生。

消防張開救生墊戒備 救援人員接報趕至，隨即展開游說，同時封鎖現場對開一段路面，消防則在地面張開救生氣墊戒備，談判專家則奉召到場展開游說。事件擾攘約10小時後，至昨日凌晨1時許，李男終被勸服返回安全位置，其後由救護車送院檢驗。執法人員經初步調查後，相信李男有情緒病，懷疑他因病輕生，案件列作「企圖自殺」處理。

另外，昨日清晨5時許，一名姓周（56歲）男子，被發現在深水埗欽州街往西九龍中心行人天橋圍欄外危站，有途人見狀，懷疑他企圖輕生，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，在馬路中央張開救生氣墊戒備，救援人員同時展開游說。其後，事主態度軟化，由在場人員合力拉返安全位置，並由救護車送院檢查。據悉，周男疑受疾病困擾，不排除他因此企圖輕生。