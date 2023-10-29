貨Van切線逼埋牆 鐵騎士撞飛重傷

司機踩油逃走 數小時後自首 鐵騎士昨晨駕駛電單車，沿屯門公路往荃灣方向行駛，在駛至近青龍頭對開，遭一輛切線的客貨車撞及，電單車失控撞壆，鐵騎士頭盔飛脫倒地昏迷，有「車Cam」畫面顯示客貨車肇事後未有停車，片主不值所為追截，並怒罵對方「害死人」，而鐵騎士經搶救後情況危殆。據悉涉事司機在案發數小時後自首，他涉嫌危駕引致他人嚴重受傷等3宗罪被捕。

昨日清晨7時許，一名姓賴（27歲）男子駕駛電單車，沿屯門公路第4線往荃灣方向行駛，當駛至近青龍頭豪景花園對開，懷疑收掣不及與一輛客貨車相撞。有「車Cam」片段顯示，一輛貼有租車公司資料的客貨車，司機懷疑未有留意右方有電單車駛至，突然由第3線切入第4線，由於雙方距離太近，電單車閃避不及下，被客貨車車身撞及後推向路中隔音屏，繼而撞向石壆失控，鐵騎士被拋上石壆後人車分離，電單車衝前數十米後翻側。肇事客貨車雖一度減速，其後加速駛離現場。

片主追截 怒罵「你害死人啊」 「車Cam」片主發現肇事客貨車未有停車後曾驅車追截，並打開車窗怒罵客貨車司機：「你走人？我影住你啊，你害死人啊！」期間對方疑曾出言反駁，聲稱是電單車撞向其客貨車。最後，客貨車未有停下，繼續沿路往荃灣方向駛去，影片至此結束。

有途經駕駛者目睹發生意外，慌忙停車及落車察看，赫見鐵騎士頭盔飛脫，倒臥地上重創昏迷，遂即時報案求助。救護員接報趕至，發現鐵騎士頭部有一道約5至6吋長、一吋闊的傷痕，且身體多處受傷，遂即場替其急救並由救護車急送瑪嘉烈醫院，經搶救後情況危殆，需留醫深切治療病房。其親友接獲通知後趕至醫院了解。執法部門封鎖現場，以便調查意外經過及原因，受事件影響，現場交通一度受阻。

據了解，肇事客貨車司機於事發數小時後，自行駕駛涉事客貨車向執法部門自首。人員經初步調查後，以涉嫌「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，拘捕該名姓楊（35歲）男司機，他已被扣留調查。