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區選增3提名表格 迄收398份

【本報訊】區議會提名期接近尾聲，18個地區委員會界別和44個區議會地方選區的選舉主任昨日共接獲3份提名表格，均來自地區委員會界別的提名。
提名期於本月17日開始，至本月30日結束，至今共接獲398份提名表格。
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