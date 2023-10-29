醫健：伶牙俐齒：漬漬復漬漬 牙齒有污漬

牙齒的顏色一直以來都是熱門的話題。牙齒的顏色受到多種因素的影響，包括外在因素和內在因素，讓我們來看看這些因素吧。

從解剖結構上來看，恒齒的琺瑯質呈白色並且稍微透明，內層的黃色象牙質會因為較透明的琺瑯質而令其黃色透露出來，所以恒齒呈現微黃色。隨着年齡增長，琺瑯質變薄，象牙質不斷增厚，牙齒也會變得更加黃，這是正常的現象。相比之下，乳齒的琺瑯質不如恒齒的琺瑯質透明，所以乳齒呈乳白色， 導致牙齒變色的因素可分為外在因素和內在因素兩種。

外在因素引起的牙齒變色通常包括以下情況： 如果牙齒表面長時間接觸深色的飲品及食物，例如煙、茶、咖啡、咖喱等，琺瑯質便有機會吸收了飲品與食物的色素，聚積在牙齒表面，從而形成牙齒上黑色或咖啡色的污漬。除了食物以外，長期使用含有氯己定（Chlorhexidine gluconate） 漱口水的其中一個副作用是令牙齒上積聚黃啡色的牙漬。如果牙齒沒有清潔乾淨， 牙齒表面的牙菌膜中含有能夠產生顏色的細菌或真菌，形成綠色或橙色的斑點。

內在因素引起的牙齒變色通常包括以下情況： 四環素牙。如果兒童在恒齒琺瑯質尚未完全發育期間曾經服用四環素（Tetracycline），琺瑯質的鈣離子便會在鈣化的過程中與四環素結合，最後導致恒齒呈現灰色或棕色。初期蛀牙或牙齒發育不良，可能會引致牙齒表面有啡黃或白斑。嚴重的蛀牙以及牙齒壞死也有可能會引致牙齒呈現灰黑色。

總而言之， 導致牙齒變色的因素有很多，改善牙齒顏色的方法有很多，治療方法由簡單的洗牙、去漬，以致可以使用全口陶瓷牙貼片去覆蓋牙齒的顏色。市民一般很難判斷自己牙齒變色的原因，建議大家找自己的牙醫諮詢，以達致最合適的治療方案。

牙科醫生韓琦