台教育展復辦 宣傳品塗黑「僑生」等字眼

【本報訊】受新冠疫情影響停辦實體展的「香港台灣高等教育展」，時隔4年於本港再次復辦。展覽於上周五（27日）起一連兩日在九龍灣國際展貿中心舉行，有約40間台灣大學參展，其中有11間帶有「國立」二字的台灣公立大學於展覽前退出，展場內亦有宣傳品將帶有「中華民國」、「教育部」、「僑生」等字眼塗黑。有參展學校指食環署人員曾到場巡查視察。

「2023香港台灣高等教育展」參展的台灣大專院校數目大減四成，只有40間。前日為展覽首日，場內有展板及宣傳單張內容被塗黑或刪減，有參展大學表示，食環署人員3度派人到場巡視監察，包括檢查宣傳品內容，要求刪去「中華民國」、「教育部」、「僑生」等字眼，有職員則用筆將該些字眼塗黑劃掉。另有院校表示不派發紙張宣傳品。

指食署曾3度巡查 場內亦有告示提醒參展學校需遵守本港法律，不得展示及派發任何不利國家安全的展品或宣傳品，包括圖畫、照片、書刊、手稿或其他物品等。而食環署回覆指，有關展覽屬《公眾娛樂場所條例》下的娛樂活動，須申請臨時公眾娛樂場所牌照，署方派人到場視察是為了確認申請人有否遵守相關條件。