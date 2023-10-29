葵涌美食節開鑼 1蚊優惠試用裝促銷

【本報訊】一連9日在葵涌運動場舉行的「香港美食嘉年華」昨日開鑼，今年展覽以萬聖節為主題，4大主題區合共有逾300個攤檔，提供多款本地及環球美食。有參展商推出一元優惠吸客，並提供即場試食。大會預計嘉年華可帶來一億元銷情，對比去年增約一成，冀對刺激本地消費市道帶來幫助。

料20萬人次進場 市民昨晨在嘉年華開放前已在場外排隊輪候，並飛奔入場搶購優惠食品。今年展覽焦點展區「為食Guide」設有40個攤位，提供本地及環球美食供入場人士選擇。場內另設有烹飪示範、攤位遊戲等。其中有臘味攤檔推出一元優惠吸引顧客，亦有攤檔免費派發試用裝及推出「福袋」增加銷情。

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，預計會有約20萬人次入場，期望透過是次展會能有效刺激本地消費市道，帶旺區內人流及消費。美食嘉年華將由即日起開放至下月5日，入場費5元，每晚7時後市民可免費入場。

商務及經濟發展局局長丘應樺出席活動致詞時表示，工商界對最新發布的《施政報告》反應正面，涵蓋包括支援中小企措施、強化競爭力及迎接經濟復甦的機遇等。他指港府未來將繼續與工商界人士合作，共謀多元經濟發展。