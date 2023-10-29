奪命工傷 近半涉大廈維修 須善用科技堵漏

專家﹕勿輕視小工程 外牆作業多陷阱 近期工業意外接二連三發生，釀成多宗悲劇，香港工程師學會安全工程專責事務委員會委員何賜明昨日表示，過去10年間，平均每年有18位建築工友身亡，當中近一半的事發地點涉及大廈維修保養，促業界不應輕視進行維修保養等的「小工程」，並指當中死亡陷阱處處。他又指，很多意外都涉及不同程度的人為失誤，建議建築業應利用科技，採用創新建築方法管理工業安全。

何賜明昨日在一個電台節目上表示，近日發生多宗嚴重建築事故，大多意外屬不同程度的人為失誤，很多情況下該類意外其實可以預見。他指出，社會大眾普遍將焦點放於建築地盤，但過去的數據顯示，小工程往往危機四伏，而2013至2022年的10年間，本港平均每年有18位建築工友意外身亡，近一半涉及大廈維修保養。上月底，有兩名工人懷疑在一個屋苑的地底管道內吸入沼氣中毒死亡便是一例。

何續指，從業者如在高空位置工作，就會有從高處墮下的風險；進入密閉空間工作，就會有沼氣中毒或水浸的風險。尤其是在大廈外牆進行維修，例如修補批盪，更換鋁窗，修理冷氣機等，籲社會不應忽視同類工程的安全性。他建議建築業應該利用科技，管理工業安全，同時可增加生產效率和提升行業的社會形象。

籲申750萬元資助 推行4S 發展局在2020年起推動4S，在超過3,000萬元的工務工程全面採用。就安全管理方面，何賜明鼓勵合資格公司申請港府上限750萬元的資助，推行4S；當中有10個主要針對安全管理和監控的類別，承建商可以因應個別工程的性質，選擇合適的科技產品或技術。其中包括有移動設備操作區域的不安全行為或危險情況警報、數碼化追蹤系統、密閉空間監控系統等。至於建造業議會早前獲得注資22億元，營運建造業創新及科技基金（CITF），何鼓勵建造業界廣泛採用創新建築方法及科技，提高施工安全。