城大首屆課程畢業 11獸醫誕生

【本報訊】城市大學首屆獸醫學學士畢業禮昨日舉行，城大校長梅彥昌表示，獸醫管理局已把城大的獸醫學學士課程納入認可資格，畢業生已完成香港獸醫管理局的註冊成為執業獸醫。有應屆畢業生表示，畢業後會選擇在本地獸醫診所執業。

教授同學鼓勵 應對挑戰 城大獸醫學學士畢業典禮由城大副監督鍾瑞明主持，畢業生代表致詞後，11位應屆畢業生上台逐一領取畢業證書，並一同宣讀專業獸醫誓詞。畢業生代表林雋希表示，身為首屆獸醫課程學生，沒有任何獸醫課程畢業生的經驗可借鑑，剛開始就讀時難免有點緊張，但得到教授、學院一眾教職員和同學的支持及鼓勵，令她學習到如何應付每一個挑戰。

林續說，透過健康一體化的概念，學習到很多獸醫專業的角色，包括守護動物健康、人類健康和環境健康。在學習生涯中，曾與不同專業人士合作，而獲得啟發，推動她在獸醫專業的未來發展。

城大校董會主席黃嘉純表示，城大獸醫學學士課程在9月獲得英國皇家獸醫學院和澳洲新西蘭獸醫管理局理事會的雙重認可，成為現時亞洲區內唯一同時獲得雙認證的課程。黃續說，同學的6年學習生涯絕不容易，他們肩負提升公眾對動物福利關注的重大責任，相信他們將會繼續致力為建設富同情心和尊重動物福利的社會努力。