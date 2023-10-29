港大入學資訊日 錄8.5萬人參加

【本報訊】本港剛宣布由2024至25學年起，政府資助的專上院校非本地學生限額將提升一倍至40%後，香港大學昨日舉行的「本科入學資訊日2023」已吸引大批內地家長及學生參觀。港大傍晚公布，全日有大約8.5萬人到訪校園。昨日的活動中，港大舉辦了多場講座，亦有供內地高考生了解入學須知的講座，由於參加人數眾多，須額外加設一場。

講解最新計分方法 昨日港大校園人頭湧湧，不少學生及家長在校園內參觀、了解入學資訊。港大在百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行了聯招和非聯招入學講座，除介紹港大課程的特色、出路等，還因應本港中學文憑試中「通識科」由「公民及社會發展科」取代，講解2024年聯招學生適用的最新入學要求更新、課程計分方法、入學獎學金等。另有給修讀文憑試以外課程的國際考試學生入學講座及高考學生入學講座。

港大透露，與多間國際頂尖大學合辦雙學位課程，加州大學柏克萊分校、不列顛哥倫比亞大學、巴黎政治大學及北京大學的代表出席了雙學位課程入學講座，介紹課程架構和資訊、入學要求等。港大同時與倫敦大學學院合辦雙學位課程，以及與劍橋大學有聯合收生計劃。