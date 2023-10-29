配合垃圾徵費 公屋推廚餘智能回收

【本報訊】新一份施政報告推出多項環保措施，為配合明年4月1日，本港正式落實垃圾徵費，政府年底起會逐步在全港所有公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘，計劃目標於明年內完成。此外，當局亦提出，未來3年內陸續在約400個鄉郊地點設置新型密封式垃圾收集設施。

環境及生態局局長謝展寰昨日在施政報告的環保政策記者上表示，去年的《施政報告》提出為期18個月的「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，今年已完成為100座樓宇提供智能廚餘回收服務，較原定目標提前了6個月。

當局指，由年底起，政府會逐步在全港所有公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘。

擬修例擴生產者責任制 至於擴大生產者責任制的措施，明年會向立法會提交修例建議，以訂立適用於不同產品的共同法律框架，目標在2025年逐步為5種產品，即塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池推行生產者責任計劃。當局同時會在北部都會區物色適合興建先進轉廢為能設施的地點，為當區人口提供長遠必須的廢物處理服務。