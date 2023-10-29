搶人才僅收16萬申請 政府死撐港具吸引力

【本報訊】政府去年施政報告提出一系統政策，四周積極搶人才。政務司司長陳國基表示，各項吸引及輸入專才計劃至今收到16萬宗申請，已達到政策目標，其中約10萬宗已獲批，約有三分二來自內地，有數萬人已來港，反映香港對於一些外地人才及專業人士，仍然有一定程度的吸引力。

陳國基昨日在電台節目表示，各項吸引專才計劃最新收到16萬份申請，當局已批出約10萬宗申請，三分二人來自內地，其餘來自外國，已有數萬人來港。他強調，申請者都是專才，以「高才通」為例，申請者必定為畢業於世界百強大學，能力備受肯定。

稱已達政策目標 他說，計劃已達到政策目標，亦反映香港對於一些外地人才及專業人士而言，仍然有一定程度吸引力，而這些專才均對於香港未來發展非常重要。此外，「高才通」目前容許專才到港後毋須立即工作，期間可以體驗在港生活，有需要可延長逗留，為人才提供彈性，當中更不會佔用社會福利，故對本港是有利無害。

政府即將成立「人才服務辦公室」，為來港專才提供子女就學和住屋等資訊，協助盡快適應香港環境。當局認為，全球在搶人才上的競爭是無情的，每個地方都只會為自己利益爭取，並以乒乓球隊為例，指如果人才不加入自己的球隊，就會加入其他球隊，將來可能就會在場上對壘。