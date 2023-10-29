人口老化死結 10載浮面 3個香港人 1個屆老年

本港出生率創新低，新一份施政報告推出一筆過發放兩萬元「新生嬰兒獎勵金」等措施谷生育，政務司司長陳國基昨日坦言，獎勵金只是一封「利是」，由於本港生育率奇低、人口老化又迅速惡化，10年後每3個香港人就有一人屬於65歲或以上，本地生育率最理想要達到2.1，才能支持社會發展、維持需要的勞動人手。本報翻查政府統計處資料發現，勞動力不足及人口老化現象已在職場出現，過去3年間，本港65歲以上打工族急升約4萬人，但很多行業仍然找不到足夠勞動力。

全球生育率 港幾近包尾 陳國基昨日出席一個電台節目表示，去年香港的生育率是0.9，即每對夫婦平均只有0.9名子女，2021年的生育率更低，只有0.77，這個現象與全球其他經濟發達地方如新加坡及南韓一樣。而本港生育率幾乎是全球最低，但人均壽命卻很長，勞動人口將會逐步下降，需要政府供養及協助的人口亦會愈來愈多，不利香港長遠發展，縱使透過出入境政策能吸引年輕人來港，但是土生土長會對香港更有歸屬感。

陳又提到，如果不依賴外來人口，本地生育率最理想要達到2.1。他承認，生育涉及家庭計劃和開支，兩萬元未必足以吸引市民生育，顯著提高生育率，獎勵金措施只屬一封「利是」，旨在希望以政策導向協助有意生育的夫婦，以及對生育的家庭表示恭喜及多謝，惟他重申生育屬個人決定，但希望長遠而言可改變市民的生育文化。

年長打工仔 3年增3.7萬 翻查政府統計處資料，65歲及以上的勞動人口數字，在這3年間上升了3.7萬人，由2020年11月至2021年1月的171,900人，升至2021年11月至2022年1月的177,000人，再上升至2022年11月至今年1月的208,900人。數據亦顯示，今年7至9月，65歲及以上的勞動人口已進一步上升214,600人，即增逾4萬人。不過，同期的55至59歲勞動人口則在3年間大減3.18萬人，由435,500人下跌至403,400人。

另外，陳國基亦談到侍產假，他指港府早前已增加了侍產假，現時社會已出現勞動人口不足，認為兩者要有平衡，否則或影響經濟活動。他說，3年後會再檢討情況，強調港府已做了不同措施，包括增加託兒服務等，以協助父母。另外，共創明「Teen」計劃近日起正式招募第二期學員，名額增至4,000人，並擴展至弱勢家庭的中四學生，他透露有不少參加計劃的基層學生，藉參與活動擴闊眼界，提高自信，當中取得不錯成效。

如果生育情況沒有轉變，10年後每3人就有1人屬於65歲或以上。 本港出生率低，政府希望谷生育措施可挽回劣勢。 高齡打工族持續上升