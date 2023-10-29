聲稱劏房環境不太差 將先處理違例屋

【本報訊】為應對本港劏房問題，政府在施政報告提出設立「解決劏房問題工作組」，政府昨日表示，工作組會有序、小心處理多年累積的問題，但由於涉及20多萬住戶，不能一蹴即就。而政府的初步調研發現，部分劏房情況不是太差，若部分劏房低於最低標準則不理想，例如違反消防安全條例等就要優先處理，當局要想辦法分清楚哪些劏房需處理。

政府續說，初步調研看到部分劏房情況不太差，有住戶本身有物業，住在劏房是方便上學和就業，而如果部分劏房低於最低標準是不理想，要想辦法分清楚哪些劏房需要處理，但無論如何都要確保劏房住戶不會有焦慮，因為每個家庭都要有瓦遮頭。

當局現時會針對一些危險的劏房採取行動，例如違反消防規則，政府稱，若風險很大的便會執法，所以現在都有劏房被取締，從而令劏房戶離開單位，所以當局要看責任誰屬，亦是工作組要研究的。

劏房是多年累積的問題，有約10萬至11萬住戶，涉及可能有20多萬人口，政府強調，不可以一蹴即就，按部就班、用甚麼方法，就是工作組要提出建議；而工作組將來提出的任何建議，市民、社會、立法會等將會有充分討論。

指設租金限制需待調研 至於會否訂立有關的劏房租金限制，政府回應指，會交給工作組處理，強調要充分調研、謹慎處理，因為每個決定都會帶來新問題；相信工作組經深思熟慮後會提出有效方案。