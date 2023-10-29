沙嶺殯葬城計劃取消 當局稱龕位夠

【本報訊】政府在新一份施政報告宣布，改變原本規劃沙嶺作殯葬城的計劃作創科發展之用，環境及生態局局長謝展寰昨日表示，本港連同已有及正在計劃興建的骨灰龕位數目，本港龕位供應量已逾80萬個，預計至少可使用到2040年，故對龕位供應方面不太擔心。

原計劃遭多方反對 政府曾提出興建「沙嶺超級殯葬城」，但遭到深圳居民強烈反對，本地政界人士亦要求當局取消計劃。謝展寰昨日在施政報告的政策記者會上表示，現時本港已有45萬個龕位，單計屯門曾咀已佔20萬個，所以原本構思沙嶺作殯葬城，並非最大的龕位供應地，而香港現已落實之後會興建的龕位也有42萬個，連同現有龕位數目，總計有逾80萬個龕位。

謝解釋，現時本港每年死亡人數約為5至6萬，但過往10年採用綠色殯葬方式的比例升幅很大，10年前每年大約只有3,000人選用綠色殯葬，現時已有超過9,000人，佔死亡人數逾15%，未來估計人數會逐步上升；加上龕位可供親人共用，故預計現有計劃的龕位供應可使用到至少2040年。即使有所不足，謝認為在現存的墳場加建龕位，相信會較少爭議亦能方便使用。