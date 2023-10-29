濕地保育公園被質疑走數 官稱仍在研究

【本報訊】有關體批評當局在施政報告中對濕地保育公園着墨不多，甚至相關計劃已胎死腹中。環境及生態局局長謝展寰昨日表示，目前漁農自然護理署仍在研究3個濕地公園計劃，強調當局「絕對唔會走數」；又稱現時政府保育方針是修復和管理被破壞了的生態，與土地面積大小並無關係。

謝展寰指出，濕地保育公園在去年的施政報告已有提及，「絕對唔會走數」，但目前仍需進行研究，故今次未有特別着墨。至於為何會在今次報告中提及三寶樹濕地保育公園，是因為公園有部分土地與新田科技城有交疊，故會優先抽出來講，未來濕地保護就會用分期發展的方式。

謝又稱，今屆政府推行積極保育政策，以往政府會劃出保育地帶不予發展，但其實此類保育地帶未有多加管理，偶會被人為破壞、魚塘被填等，若「擺喺度」未必是最好的保育，故應修復和管理被破壞了的生態，增強生物多樣性，而此做法與土地大小沒有關係，希望能比以往有大幅改進，又舉例指現時在《沙螺洞生境及生物多樣性保育計劃》亦是以公私營合作的方式去修復改善。

相關篇幅被揭大減 不過，本土研究社日前曾發文質疑，認為當局對創科規劃等愈來愈具體，但有關濕地保育方面則變得愈來愈模糊，甚至直接消失，三寶樹濕地公園因新田科技城大幅擴展而縮水至少90公頃，今年報告的相關篇幅更被減至22字，又未提及南生圍、蠔殼圍兩個濕地保育公園，擔心公園是否已胎死腹中，呼籲政府正面交代。

謝展寰