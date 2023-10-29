財政兇險 大搞基建 年底始談具體發展

擬推三鐵三路 綠色運輸等多個項目 港府日前發表《施政報告》時提出多項基礎建設計劃，外界質疑大量開支會危及財政安全，運輸及物流局局長林世雄昨日與多名官員一同召開記者會，林表示年底會向公眾宏觀介紹多條線路發展方案，包括三鐵三路、綠色集體運輸和兩鐵一路等，周二（31日）亦會發表「現代物流發展行動綱領」。至於港車北上計劃，截至前日已收到約2.87萬份申請，其中約2.2萬宗申請已批核，未來會繼續和兩地口岸單位聯繫，以優化程序。

政府提出智慧綠色集體運輸項目成為近日各界關注焦點，其中東九龍綫幾經波折，終在今年施政報告落實走線地點。林世雄表示，走線除到彩虹外，更會到油塘，希望能幫助觀塘區的上坡居民，協助他們快速地使用港鐵系統，同時亦有助減輕彩虹站的負擔。

而捲土重來的啟德綠色集體運輸，將會連接啟德跑道區至港鐵啟德站，林解釋指，啟德的運輸系統早在多年前已開始研究，直至2021年時發現若要伸延到部分地區或有困難，故決定改為多元組合系統，而運輸局下的部門也會檢視內地或海外會否有新的集體運輸系統，之後才決定在啟德內建綠色集體運輸系統。

林又稱，現階段可參考「雲巴」、「智軌」和「巴士快速公交系統」等，但認為不同系統會有不同特性，有些可能載客能力較佳，但造價未知，會在明年邀請供應商提出意向書，再行招標程序。被問及日後會否交由現有的公共運輸公司營運，林坦言需要整體審視屆時的交通情況，「今時今日未必講得準」，故暫未可知是否由港鐵承辦。

港車北上用家多 與內地研改善 港車北上方面，林世雄形容在長假期時部分口岸「頗為熱鬧」，例如剛過去的重陽節（23日），當日錄得破紀錄的4,200架次車輛使用港車北上計劃往返珠海，港珠澳大橋使用率正穩步上升，會繼續與內地協商優化內地停車場系統，並會和兩地口岸單位聯繫，看看會否有工作或程序能夠優化。