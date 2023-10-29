無力把關 南亞兵連環來犯 7日5搶灘

近期南亞人蛇攻港事件簿

假難民政策未肯收緊 蒲台島再拘28人 鑑於假難民政策遲遲未收緊，令香港儼如假難民樂土，近日南亞人蛇偷渡搶灘更變本加厲。昨晨又有一批南亞偷渡客登陸蒲台島，且在碼頭附近徘徊「博拉」，執法人員登島掃蕩，截獲孟加拉、巴基斯坦及印度籍共28名「人蛇」，他們因未能出示有效身份證明文件，涉嫌「非法入境」被捕。這是本港7日內截獲的第5批南亞偷渡客，累計共拘捕90人。南亞人蛇有恃無恐連環犯境，反映執法部門把關不力，令香港恍如「無掩雞籠」，任由南亞偷渡客搶灘申領行街紙留港，變成禍港殃民的「治安毒瘤」。

形迹可疑碼頭徘徊 漁民報案 昨晨9時許，有漁民透過無線電報案，指有10多名形迹可疑的南亞裔男子，在本港南面的蒲台島碼頭一帶徘徊，懷疑他們偷渡入境。執法人員接報趕至，隨即登島兜截調查，當場截獲15名孟加拉籍男子，他們俱未能出示有效身份證明文件，人員經初步調查後，以涉嫌「非法入境」拘捕他們。人員懷疑島上仍有「人蛇」匿藏，遂在島上展開全面搜索。

其後，人員在島上不同位置再截獲3名孟加拉、3名巴基斯坦及7名印度籍男子。據悉該7名印度漢雖持有護照，但沒有入境簽證，其餘6人則未能出示有效身份證明文件，因此該13人均涉嫌「非法入境」被捕。被捕的28名人蛇，年齡介乎20至44歲，其中15人由直升機送往灣仔停機坪後，再被押至香港仔深灣道執法部門基地，餘下13人則由船隻載返該基地接受調查。被捕人蛇稍後會交由相關部門跟進。

登陸各偷渡熱點 7日拘90人 本港近期屢現「蛇蹤」，今次已是7日內第5度發現南亞偷渡客，累計有90人被捕。上周五清晨5時許，有漁民發現橫瀾島燈塔有多人揮手求助。執法人員接報趕至，登島後尋獲28名孟加拉籍男子，他們因沒有有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。此外，上周三早上8時許，西貢萬宜水庫東壩附近有多名形迹可疑南亞漢出沒，人員到場截停3輛的士，再經兜截搜索，最終擒獲15名未能出示有效身份證明文件的南亞漢。

另外，上周一清晨6時許，執法部門在流浮山一帶海面巡邏期間，發現有可疑船隻經由內伶仃島闖入本港水域，最後於后海灣對開截獲一艘舢舨。船上有一名內地「蛇頭」，另有10名巴基斯坦籍男子，初步相信他們從烏魯木齊出發，經深圳坐船來港準備搶灘登陸。上周日傍晚6時許，西貢薯茛洲不斷傳出英文「Help」呼救聲，救援直升機花近6小時救起島上9名被困人士，他們均為巴基斯坦籍偷渡客，由巴基斯坦迂迴前往新疆烏魯木齊、廣州及深圳，再乘坐舢舨到香港西貢登岸，途中卻被「蛇頭」棄於薯茛洲。

禍港不絕 12年燒逾百億公帑 假難民禍港不斷，每年港府涉及他們的開支數以億元計。截至今年2月底，本港有近1.5萬名免遣返聲請者，包括約200人的聲請尚待入境處審核、約2,400人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約7,500人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,500名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3,200人正被安排遣送離港。港府於2023至2024年度預算花費14億元處理有關他們的工作，對比上個年度大增近31%。若以截至上個財政年度計算，過去11個年度港府已在他們身上花近95.68億元公帑。