庫房乾塘開支大 無意加稅錢何來

現屆政府第二份《施政報告》剛剛發表，各項新政在在需財，外界計過數，將會額外增加數十億元開支。目前財政儲備已跌至只有約7,000億元，為近年來最低，財爺陳茂波事先張揚，今年財赤將較年初《財政預算案》預計的544億元為高，達到過千億元，惟依然拍心口保證無意加稅，那麼錢從何來？

早前政府放出風聲，有意加稅，由差餉到薪俸稅再到利得稅均會向上調整稅率，在經濟市道低迷之際，這樣做無異於加重市民和商界負擔，令消費市道更加疲弱，亦不利營商環境。陳茂波昨日改口表示，雖然今年赤字將超出年初的估算，原因是外圍經濟不明朗，疫後經濟復甦速度較慢，但強調香港有數千億元財政儲備，足以支持挺過低潮，揚言短期內沒有加稅的打算。

財爺明確改口暫不加稅，當然是為了穩定市場和民心，畢竟香港向以簡單低稅制著稱，一旦優勢不再，肯定不利競爭。可以看見，今份《施政報告》將股票印花稅由0.13%下調至0.1%，回復未加印花稅前水平，便是為了增加競爭力，不想再將肥水流向新加坡，但由於收費仍較內地為高，只與新加坡看齊，減稅也未必有明顯優勢，而庫房卻會減少約140億元收入。與此同時，港府決定為樓市減辣，賣樓的稅收必然連帶減少；更不必說，政府一直倚重的賣地收入，今年成績慘不忍睹，截至9月，今個財政年度賣地收入僅得70.7億元，連同其他補地價收入，總計不足97.7億元，僅達全年度850億元賣地收入預測的11%。

在各項主要收入大減而支出大增的當下，港府還鐵了心同時發展多項基建，包括預算高達1.5萬億元的「明日大嶼」和「北部都會區」，單靠庫房幾千億元儲備，恐怕沒多久就花清光。財爺口爽爽說無意加稅，那麼，政府如何支撐「有出無入」的窘局？要是真的不加稅，恐怕就只有增加發債一途。實際上，當局早就透露計劃透過發債為「明日大嶼」與「北部都會區」融資。問題是，發債並非萬能，更不等於不用還債，期間需要支付利息，稍一不慎，將成沉重負擔。過去不少名城便因為負債纍纍而破產，要是環球經濟持續低迷，沉重的債務勢必壓垮香港。

屋漏偏逢連夜雨。香港不僅樓股皆挫，出口表現亦持續欠佳，內需同樣疲不能興，在這樣的情況下，就連過去的「大好友」、各大地產發展商都拒絕鬆手投資。這兩年接連有多幅地皮流標，已反映了他們取態及對前景悲觀的冰山一角。何況港府堅拒為樓市撤辣，減辣措施又不湯不水，以致措施生效後樓市依然波瀾不興。一損俱損，未來的賣地收入肯定更不樂觀。

外界原本對中港通關寄以厚望，冀激活消費市道和樓市等，但結果只是曇花一現，現已無以為繼。反而港人北上消費之風熾烈，剛過去的重陽假期，首兩日已有多達80萬港人北上，比中秋假期更蜂擁。港府不願開源又不願節流，不加稅又要維持大量開支，想一想就知不現實。