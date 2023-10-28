龍七公：戰爭到最後 傷痛是兒童

「無助與冰凍的眼睛，流淚看天際帶悲憤，是控訴戰爭到最後傷痛是兒童……權力與擁有的鬥爭，愚昧與偏見的爭鬥，若這裏戰爭到最後怎會是和平」Beyond名曲《AMANI》在1991年發表，寫下戰爭的殘酷、兒童的無助，可惜在30多年後的今日，戰爭不但無日止息，一場慘無人道的種族滅絕，更在光天化日之下發生！

以巴戰爭持續，加薩地帶至今已有超過7,000名巴勒斯坦人死亡，是以色列死亡人數的逾四倍，當中約四成是兒童，這還是保守估計。哈馬斯聲稱，已有約50名以色列人質在以軍空襲中喪生，反映在內塔尼亞胡的極右政權執政下，以色列人質安全與否，他們毫不在乎，最重要是剷平加薩，徹底將巴人趕盡殺絕。

出於宗教、種族的千年仇恨，以巴死結無法可解，哈馬斯的崛起，更一直是以色列心頭之患。長期以來，以色列自恃軍事和經濟強國，對加薩實行重重高壓封鎖，此地住了200多萬巴人，但他們並無自由出入境的權利，失業率、貧窮率永續高企，被形容為全世界最大的露天監獄。正如聯合國秘書長古特雷斯所言，哈馬斯的襲擊並非毫無原因，因為巴勒斯坦人民遭受了56年令人窒息的佔領！

哈馬斯當日對以色列發動攻擊，在音樂節向以色列年輕人大開殺戒，固然殘暴得令人髮指，但人們不禁要問，以色列年輕人可以參加音樂節，那麼，加薩的年輕人又有甚麼呢？

西方傳媒永遠只報道以色列人遭哈馬斯攻擊的慘況，甚至封殺所有同情巴勒斯坦的言論，但以色列無差別、不對等的報復行動，卻不見西方傳媒批評半句。愈來愈多加薩慘況的視頻被披露，愈來愈多人對加薩平民尤其兒童的慘狀不忍卒睹，要求以色列停火之聲一浪高於一浪。

任意轟炸 無處可逃 每看見加薩兒童血流披面的模樣，委實叫人於心不忍。他們在空襲中失去父母和兄弟姊妹，有些在流淚，但更多的是眼神空洞，無言以對。他們早就失去了兒童獨有的童真，在「權力與擁有的鬥爭，愚昧與偏見的爭鬥」下，早就對這個世界絕望。

以色列隨便一句這裏有哈馬斯藏匿、那裏是哈馬斯據點，便可任意對民居、學校、教堂、醫院、難民營瘋狂轟炸，平民無處可逃。半島電視台駐加薩一名記者的妻子、一對子女和孫兒，都在周三一次空襲中喪生。事發時他們身處加薩中部代爾拜萊赫附近一個難民營，正是以色列所謂的安全區域，結果卻成為葬身之地。

與此同時，一些幸存的加薩兒童，互相幫忙在對方手上寫下名字，以防一旦遇襲喪生，外界也可辨認他們是誰家的孩子。他們童稚的腦袋可沒有想過，一旦粉身碎骨，誰還能辨認他們誰是誰？戰爭到最後傷痛是兒童。但願天可憐見，和平盡快降臨。