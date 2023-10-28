笑看天下：老美不可信 更要驗證

澳洲總理阿爾巴內塞24日起訪問美國首都華盛頓，美國總統拜登25日喺白宮為佢舉行歡迎儀式，兩人之後於橢圓形辦公室會談並出席聯合記者會，拜登晚上喺白宮設國宴，款待阿爾巴內塞。拜登形容美澳關係愈來愈強大，承諾促請國會今年內通過確認澳洲採購核潛艇嘅相關工作。此外，兩國簽署喺人工智能、太空、電池供應鏈等領域嘅合作協議，又共同投資協助太平洋國家營造海底電纜等基建，被視為抗衡中國喺該區日益擴大嘅影響力。有記者問及澳洲能否相信中國時，拜登直指「信任但要驗證」。

阿爾巴內塞應該是務實型總理，深知澳洲出口貿易冇咗中國呢個最大市場必定死翹翹。2020年中澳關係重挫，皆因時任總理莫里森太反華，呼應美國發起嘅「對華圍堵」。中國於是祭出一連串對澳制裁，如大麥加徵80%嘅反傾銷稅；以「口蹄疫」為由，暫停從澳洲進口牛肉；通令國內紡織廠避免使用澳洲棉；停止進口澳洲龍蝦與煤炭；加徵澳洲葡萄酒212%嘅臨時反傾銷稅等。澳洲經濟重創。

阿爾巴內塞上台後，不斷改善中澳關係，並將於下個月訪華；拜登提醒佢「中國可信」但「要驗證」；其實係廢話，要同中國做生意，就要以誠！呢，早前內地釋放刑滿嘅澳洲籍華裔女記者成蕾後，澳洲亦向中國歸還3件流失文物藝術品；正如中國駐澳洲大使肖千表示，文物回歸祖國，係中澳文化遺產交流一次盛事及友好合作嘅見證！反之，中美關係就真係要驗證，中國一直指中美要管控分歧，造福世界！老美就講一套做一套，口就話「維持戰略溝通渠道」，戰機及航母卻不時喺南海挑釁滋事，反指中國戰機「危險攔截」，又挑撥菲律賓喺南海搞搞震，中國對老美確實要驗證其誠！