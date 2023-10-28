冰鑑春秋：魚有防護衣可穿嗎？

福島第一核電廠傳出安全事故，廠內在清洗多核種除去設備（ALPS）管道時，因軟管脫落，導致5名穿着防護衣與防毒面具的作業員意外被100毫升的輻射廢液噴濺到身上，其中兩人被送醫後，輻射值仍舊超標，目前正進行為期兩周的住院觀察。

這則新聞暴露出大量訊息：首先，福島核電廠內核污水至少在未處理前輻射值仍舊超高，僅僅100毫升左右的微量噴濺，就可造成如此嚴重的後果。再來，工作人員穿着防護衣與防毒面具，卻沒有起到保護作用，目前在福島處理核污水依舊極度危險。最後，如此可怕的輻射，難道僅僅通過所謂多核種除去設備，真的可以讓核污水淨化，完全無害的排入大海嗎？

大海中的魚蝦蟹可沒有防護衣與防毒面具可穿，對於人類不負責任排入海水中的核污染水，除了默默承受別無它法，日本看來也並沒有給所有魚蝦蟹住院觀察兩周的本事。在這情況下，日本周邊的水產真的還可以吃嗎？無怪不止大陸嚴禁日本水產進口，就連日本民眾也紛紛抗爭，因為如此劇毒的核污水還將排放30年！如此長久的輻射累積對海洋生態會造成甚麼樣的劇烈影響？真的只靠日本的一面之詞，就可以去除所有人的疑慮嗎？

儘管日本的態度從一開始和大陸相互叫陣，轉為嘗試溝通解決，但堅持排放核污水並未改變。這樣既得罪鄰國，又可能造成生態浩劫，讓日本未來數十年國譽受損，只為保護區區一個東電公司的政策，實在令人難以苟同！現在出現這樣的事故，建議日政府最好趁機暫停核污水排放，並開放讓中韓團隊進入日本周邊海域做實質檢測，才能真正挽回世人對日本愈來愈消失的信心。